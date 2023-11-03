Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ

Фото: Фёдор Воронов/Ямал-Медиа/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Введение США санкций в отношении проекта "Арктик СПГ 2" может говорить о желании сохранить высокие цены на рынке, заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на XVI Веронском Евразийском экономическом форуме.

"Считаю, что виноват 2022 год, понравилась $30-35 за Mmbtu (цена за СПГ - ИФ) - (видимо- ИФ) хотелось бы, чтоб осталась. Чем меньше проектов будет - тем выше будет цена, - сказал он. - А то, что ввели против нас санкции - оценка нашего профессионализма".

В то же время, глава "НОВАТЭКа" считает, что для газового рынка нужно снижение цен, чтобы увеличивать потребление, и для этого нужно вводить больше проектов.

2 ноября под санкции Минфина США попала дочерняя компания "НОВАТЭКа", реализующая проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ), - ООО "Арктик СПГ 2". Ранее санкции были введены в отношении подрядчика "Арктик СПГ 2" - ООО "Арктик Энерджис".

Американским юрлицам запрещено осуществлять сделки с "Арктик СПГ 2", но лицензией OFAC до 31 января 2024 года разрешены транзакции, необходимые для выхода из капитала и долговых обязательств подсанкционной компании, при условии, что оплата будет произведена на заблокированный счет.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

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