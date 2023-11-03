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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В МГТУ имени Баумана не ждут влияния санкций США на деятельность вуза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Включение МГТУ имени Баумана в санкционные списки практически никак не повлияет на текущую деятельность вуза, университет продолжит разрабатывать новую технику и вести научные исследования, сообщил ректор Михаил Гордин.

"Попадание в списки практически никак не повлияет на нашу текущую операционную деятельность. Мы давно адаптировались к жизни в условиях секторальных ограничений для высокотехнологичных отраслей промышленности. Это не мешает нам продолжать научные исследования, разрабатывать новую технику и вести образовательные программы по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров", - сказал Гордин, его слова приводятся на сайте вуза.

По словам ректора, включение МГТУ им. Баумана в санкционные списки является признанием научного потенциала, конкурентоспособности разрабатываемых технических решений, а также высокого качества подготовки кадров для российской экономики.

"На нашу страну сейчас оказывается беспрецедентное давление. В том числе это выражается во введении ограничений в отношении организаций, играющих заметную роль в экономике и влияющих на перспективы научно-технического развития страны", - отметил ректор.

США в четверг пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами. Санкции затронули МГТУ им. Баумана

МГТУ им Баумана США Михаил Гордин
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