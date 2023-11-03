В Кремле заявили, что любая российская компания хеджирует риски санкций

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что очередной пакет антироссийских санкций создает определенные трудности для России, но экономика страны уже адаптировалась к ним.

"Санкции создают дополнительные проблемы, но еще раз повторю: мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов введение нового, 12-го пакета санкций против России. - Любая крупная российская компания, в любой сфере - производственной, строительной, добычной, транспортной - в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируется от санкционных рисков, составляет план действий на случай попадания в санкционные списки".

"Это делает любая серьезная компания и даже менее серьезная, - добавил Песков. - Да, поэтому это приносит относительные проблемы, но мы научились их преодолевать".