Водохранилища Крыма накопили годовой запас

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Запасы водохранилищ Крыма к началу ноября составляют 198 млн кубометров, которых должно хватить примерно на год, сообщили "Интерфаксу" в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики в пятницу.

"Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики Крымского полуострова на протяжении около 360 суток без учета притока в водохранилища естественного стока в будущем периоде", - говорится в ответе на запрос агентства.

В комитете уточнили, что запасы водохранилищ сопоставимы с аналогичным прошлогодним показателем. Ежесуточный расход фиксируется на уровне 520 тыс. кубометров.

Водообеспечение Крыма и Севастополя осуществляется в основном за счет водохранилищ, всего их 23: 15 водоемов естественного стока и 8, наполняемых по системе Северо-Крымского канала (СКК). Также используются подземные воды, эксплуатационные запасы которых составляют 402 млн кубометров в год.

В госкомитете отметили, что несмотря на прекращение поступления днепровской воды в СКК из-за разрушения Каховской ГЭС, часть его инфраструктуры используется для пополнения наливных водохранилищ на востоке полуострова. Для этого задействованы ресурсы двух водохранилищ естественного стока и трех скважин.

"Особое внимание уделяется обеспечению вододефицитных городов Керчь, Феодосия, Судак и населенных пунктов Ленинского района. Запас воды в наливных водохранилищах питьевого назначения Восточного Крыма составляет более 52 млн кубометров, или 56% от проектного объема", - добавили в ведомстве.

Водная блокада Крыма началась весной 2014 года с перекрытия дамбы Северо-Крымского канала на территории Херсонской области. Российские военные ликвидировали ее в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС.