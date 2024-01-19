В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера

После дождей и подтоплений на гидроузел стала поступать грязная вода

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Севастополе прекратят подачу водопроводной воды из-за поступления на один из гидроузлов грязной воды в больших количествах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ориентировочно, воды не будет c 12:30 до 18:00 пятницы.

"Из-за того, что грязная вода поступает на третий гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на 5-6 часов) гидроузлов городских. За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00", - написал губернатор в Telegram.

Горожанам посоветовали запасти воду для санитарных нужд.

Из-за остановки работы водопровода и плохой погоды в школах города решили сократить учебный день, сообщил также Развожаев. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Кроме того, Развожаев проинформировал, что из-за подтопления отключена одна из городских подстанций, в связи с чем без света остались села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное.

Ранее губернатор сообщал о создании оперативного штаба из-за паводка. По его словам, подтопления домов и участков отмечены в селах Сахарная Головка, Гончарное и Черноречье.

В четверг крымский главк МЧС предупредил, что 19 января на реках северного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная на территории Севастополя - на 1-2,5 м, но без достижения опасных отметок.