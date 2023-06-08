В Крыму задумались об установке насосов на Днепре для заполнения Северо-Крымского канала

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Крыму изучают альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала (СКК) водой из Днепра после разрушения Каховской ГЭС, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Возможность подачи воды в СКК остается достаточно простая. Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 кубометров в секунду воды в СКК позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики", - сказал он.

По его словам, такой вариант сейчас обсуждают с федеральными органами.

"Все это возможно сделать - технически достаточно просто. Не надо трубопроводы тянуть для подачи в канал на большие расстояния, самое дорогое будет - необходимое оборудование, которое будет установлено непосредственно на реке Днепр", - пояснил глава Крыма.

Аксенов уточнил, что пока уровень воды в канале на территории Крыма не упал, но он обмелеет со временем. Власти региона принимают меры для уменьшения потерь и накопления воды в водохранилищах.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Каховская гидроэлектростанция работала с 1950-х годов. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

6 июня Аксенов говорил, что пока водохранилища Крыма наполнены примерно на 80%. Председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник сообщил тогда же, что население и предприятия Крыма обеспечены сейчас водой на 100%, а водохранилища на полуострове наполнены достаточно.