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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Лавров назвал решения СБ ООН лучшим способом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Урегулирование на Ближнем Востоке должно осуществляться только на основе решений Совета безопасности ООН, другие пути разрушительны для региона, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с большой настороженностью относимся к плану разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечно бесправное существование. Это, конечно же, не обеспечит мир и безопасность в регионе, это лишь загонит конфликт вглубь. Причем, загнать-то особо не получится: будут посеяны очередные гроздья гнева, которые наверняка очень быстро дадут очередные всходы", - сказал он.

По словам министра, сейчас в международном сообществе "циркулирует много идей, каждая из которых направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства".

В частности, он упомянул об идее переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров, напомнив, что Египет против такого варианта развития событий.

"Прежде чем замышлять какие-то авантюры, лучше собраться и договориться о том, как выполнять решения Совета безопасности. Только так можно обеспечить мир и безопасность в этом очень сложном и взрывоопасном регионе", - подчеркнул Лавров.

Хроника 07 октября – 03 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет ООН Газа СБ ООН Ближний Восток Сергей Лавров МИД
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