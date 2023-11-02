Захарова назвала антироссийской рекомендацию израильтянам не ездить на Северный Кавказ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Москва рассматривает как антироссийский шаг рекомендацию властей Израиля к своим согражданам воздержаться от поездок на Северный Кавказ после беспорядков в Дагестане, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы рассматриваем это как какой-то антироссийский шаг, который вводит в заблуждение население Израиля", - сказала она.

"Дело в том, что в странах НАТО проходят антиизраильские митинги, протесты, мероприятия не просто в поддержку Палестины, а явно с антиизраильским подтекстом и лозунгами, - там и соответствующие плакаты, и соответствующие лозунги, и соответствующие выступления. Все это достаточно носит агрессивный характер, с угрожающими заявлениями. Огромное количество людей в этом принимают участие: не тысячи, не десятки тысяч, а сотни тысяч и миллионы по целому ряду натовских стран. Я не видела заявлений официального Тель-Авива относительно того, что они не рекомендуют гражданам Израиля поездки в эти страны", - отметила дипломат.

"Это не просто митинги нейтрального характера, политические какие-то сборища или акции в поддержку населения, - там огромное количество антиизраильских лозунгов самого чудовищного характера, которые мы категорически отвергаем, и учитывая, что у нас большое количество проживает и иудеев, и людей, у которых есть израильское гражданство, и российское, - мы полагаем это недопустимым", - рассказала она.

"Почему же МИД Израиля и другие официальные органы не делают соответствующих предупреждений для своего населения, которое посещает эти страны? Считаю, что это, видимо, просто нацелено против нашей страны - подобные шаги и подобные заявления. Это не имеет никакого отношения к реальности. А реальность - это та реакция, которую продемонстрировала наша страна на всех уровнях: государственном, политическом, все ветви власти в данном случае, общественном после событий в Махачкале", - подчеркнула Захарова.

"Мало того, сам Дагестан решительным образом на всех уровнях - от руководства, от представителей всех конфессий до общественности - высказался после этих событий, назвав их позорищем, - напомнила она. - Наша реакция сама за себя все сказала, и мы очень надеемся, что именно эта позиция будет доведена через официальные органы Израиля до народа Израиля".