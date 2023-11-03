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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Президент РФ сообщил о продаже оружия с Украины талибам

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Оружие с Украины продается странам Ближнего Востока и контролирующему Афганистан движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас говорят: оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам продают, а оттуда идет куда угодно дальше", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты в пятницу.

По словам президента "все продается и покупается".

Владимир Путин Талибан Украина
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