Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Небензя заявил, что поставляемое Западом на Украину оружие разворовывается

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Значительная часть оружия, поставляемого Киеву западными странами, попадает в руки террористов и разворовывается, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Было бы наивно полагать, что вся оказываемая Западом военная и финансовая поддержка Украине идет по назначению. Мы приводили немало свидетельств того, как значительная часть вооружений попадает в руки террористов и преступников, подпитывая конфликты по всему миру, а огромный объем ресурсов попросту разворовывается", - заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что "об этом, наконец, начали задумываться и страны-поставщики так называемой помощи".

"7 ноября на Украину была направлена группа американских экспертов для проверки поставок вооружений Киеву. Как оказалось, США контролировали лишь десятую их часть или 22 тыс. единиц. Судьба остального направленного оружия неизвестна", - заявил российский постпред.

Кроме того, по словам Небензи, Украина стала для Запада "полигоном для испытания различных видов оружия".

"Страны НАТО продолжают наводнять Украину вооружениями, направляя для работы с ними целые команды инструкторов иностранных наемников, при этом военные США активно включились в планирование и фактическое руководство военными действиями", - утверждает он.

ООН Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские космонавты начинают серию выходов в открытый космос

Пандемия коронавируса

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

Президент Польши заявил, что у ракеты в Пшеводуве взорвалось топливо, а не боевая часть

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });