ЦБ разрешил УК ПИФов не относить квазироссийские бумаги к заблокированным активам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) могут сами принимать решение относить ли квазироссийские ценные бумаги к числу заблокированных активов, следует из информационного письма Банка России управляющим компаниям и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Формально и такие ценные бумаги могли бы подпадать под определение заблокированных, поэтому требовалось разъяснение регулятора, чтобы УК могла самостоятельно принять решение, относить ли их к заблокированным, объяснили "Интерфаксу" в НАУФОР.

Ранее в августе Банк России продлил срок для выделения заблокированных иностранных ценных бумаг из состава паевых инвестиционных фондов в отдельные закрытые ПИФы до 15 октября.

В феврале 2023 года ЦБ утвердил правила, по которым управляющие компании обязаны до 1 сентября выделить заблокированные иностранные бумаги из состава ПИФов, если их доля превышает 10%, в отдельный закрытый ПИФ. Также возможен вариант смены статуса розничного фонда на закрытый. Для фондов с долей заблокированных бумаг менее 10% эти требования не являются обязательными, но управляющая компания по желанию также может выделить их в отдельный ЗПИФ.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в июне говорила, что не видит активности управляющих компаний в решении вопроса по фондам с заблокированными активами.

В апреле "СПБ биржа" перевела ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России, с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. Изменения коснулись таких бумаг, как Cian, Fix Price, Ozon, TCS Group, X5 Retail Group и т.д.