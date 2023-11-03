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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

У МИД РФ нет данных, живы ли оказавшиеся в заложниках у ХАМАС россияне

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - У Москвы нет информации, живы ли россияне, оказавшиеся в заложниках у ХАМАС, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У нас нет такой информации, у нас нет связи с заложниками", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

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Богданов заявил, что в этом и состояла суть поддержания контактов с ХАМАС, "потому что они должны знать о заложниках, и с ними контакт".

"Более того, мы говорили, что именно ХАМАС должны дать эту информацию МККК, которые должны туда поехать, забрать заложников и отвезти в Израиль", - подчеркнул Богданов.

Он отметил, что Российская сторона не может "непосредственно в этом участвовать, физически", в связи с чем и появилась договоренность с МККК.

Хроника 07 октября – 03 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль МККК Михаил Богданов ХАМАС сектор Газа
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