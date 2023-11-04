В России пройдёт "Ночь искусств"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября, темой акции станет "Россия объединяет".

Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, акция пройдёт в одиннадцатый раз. Любителей искусства ожидает насыщенная программа от музеев, библиотек, филармоний и театров. Гостей ждут выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выступления и много других событий.

Акция "Ночь искусств" проводится с 2013 года и нацелена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей России. В ней ежегодно принимают участие как федеральные, так и региональные учреждения культуры по всей стране.

Так, в рамках акции Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина проведут три экскурсии, подготовленные участниками молодежного направления "Пушкинский.Ю": "О чем говорят цветы?", посвящена растениям на картинах различных эпох; "Зачем реставратору утюг, или как реставрируют картины?", которая познакомит с работой реставратора живописи, и "Non scholae, sed vitae. Зачем средневековому искусству надписи и откуда берутся люди, которые умеют их читать", она посвящена искусству Средневековья.

В Государственном историческом музее акция пройдет в онлайн формате. В течение дня в группе Исторического музея ВКонтакте будут выходить клипы с рассказами о памятниках, представленных на выставке "Петергоф. Сокровища российской императрицы", а в 17:00 начнётся онлайн-лекции "Имперский стиль в произведениях русских и французских мастеров XIX века". В 19:00 состоится кураторская онлайн-экскурсия по выставке "Петергоф. Сокровища российской императрицы".

Музей кино присоединился к акции 5 ноября. Там в 14:00 в пройдёт показ сборника "Тёплая анимация Союзмультфильма" - анимационных фильмов, ставших победителями международных и национальных фестивалей.

В рамках акции в Третьяковской галерее можно будет посетить мероприятия, временные выставки и постоянные экспозиции в Лаврушинском переулке, в Новой Третьяковке и в малых музеях. Вход на постоянную экспозицию "Шедевры русского искусства XI - начала XX века", выставок "Николай Рерих", "Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения" и "Александр Погомарев. "Я безумен только в норд-норд вест" останутся платными. Посещение Новой Третьяковки, Западного крыла Новой Третьяковки, а также малых музеев будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно будет приобрести на сайте и в кассах Галереи. В Новой Третьяковке (Крымский Вал, 10) будет открыта для бесплатного посещения постоянная экспозиция "Искусство ХХ века", а также выставки "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова", "От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми" и "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор".

На столичных площадках в рамках акции запланировано более 170 событий на свыше 100 городских площадок, среди которых Театр эстрады, Государственный музей А.С.Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино" и другие. Старт культурной акции в Москве даст театрализованная экскурсия "Поэтический променад", ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского.