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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 6 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в День народного единства 4 ноября и в нерабочий понедельник 6 ноября парковка будет бесплатной; 5 ноября платная парковка будет только на улицах с тарифами 380 и 450 руб./час.

"В День народного единства - 4 ноября - на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник - 6 ноября - за неё тоже платить не нужно. А вот 5-го будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 руб.", - написал ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что парковки со шлагбаумом в эти дни работают в обычном режиме.

Сергей Собянин Москва
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