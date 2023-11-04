Землетрясение магнитудой 5 произошло у Северных Курил

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 произошло утром в субботу в Тихом океане недалеко от Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 произошло 4 ноября в 05:32 по сахалинскому времени (21:32 по Москве пятницы). Эпицентр находился в 80 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир на глубине 53 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.