Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 14 км

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 14 км над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 1500 км на восток-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана.

"На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - отмечают спасатели.

Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности.

Это уже третий пепловый выброс на Ключевском за утро среды. Высота предыдущих составила 10 и 11 км над уровнем моря.

Как сообщалось, во вторник Ключевской четырежды выбросил пепел, высота наибольшего из выбросов достигала 10 км над уровнем моря. Утром во вторник пепел выпал в селах Лазо и Атласово Мильковского района.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого увеличивается.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.