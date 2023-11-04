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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Путин пообещал проработать вопрос особого порядка закупок для нужд медиков в зоне СВО

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал российским активистам проработать вопрос с введением особого порядка закупок для нужд медиков, работающих в зоне СВО, сообщила участница "Народного фронта "За Россию" Анна Таран из Белгородской области, принимавшая участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.

Во время церемонии Путин кратко пообщался с участниками. Таран рассказала ему, как их организация помогает военным медикам в зоне СВО: занимается медицинскими сборами, ввозит нужное оборудование и технику.

"Недавно мы начали работу с главным военным медицинским управлением Минобороны. Они очень активно помогают нам верифицировать заявки. Потому что шквал заявок идет большой, и не всегда можно отличить то, что в самом деле нужно, устарела или не устарела заявка. Они забирают их, покрывают все нужды", - сказала Таран.

"А мы включаемся в те моменты, когда необходимо купить такие вещи как скотч, фонарик, ручку - что-то такое, что очень нужно медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения. Сейчас президент сказал, что попробует ускорить этот процесс (...) Введет особый порядок закупок для нужд медиков в зоне СВО", - добавила она.

Путин общался с участниками церемонии около получаса. После мероприятия президент уехал в одной машине с патриархом Кириллом.

Владимир Путин
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