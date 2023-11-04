Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Агентство "Москва"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В мероприятии участвовали представители молодежных и общественных организаций, а также представители религиозных конфессий.

Ожидается, что в рамках церемонии Путин также пообщается с участниками мероприятия.

Кто участвует

Среди участников церемонии представители религиозных организаций: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, муфтий, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтий, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, дид хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев, главный раввин России Федерации еврейских общин России Берл Лазар, раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Иван Сусайков, архиепископ, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Езрас, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корниллий, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

В мероприятии участвуют представители движения "Народный фронт "За Россию". Среди них участники движения из Донецкой Народной Республики Михаил Логачев, Иван Наумов, Владислав Новицкий, участник из Камчатского края Александр Бессонов, Екатерина Полухина из Москвы, Валерия Лысаченко из Воронежа, Петр Мамонтов из Нижневартовска, Анна Таранова из поселка Маслова Пристань (Белгородская область).

Также на мероприятии присутствуют представители проекта #МЫВМЕСТЕ и молодежных организаций: "Российские студенческие отряды", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи Волонтерская Рота Боевого Братства".

В числе участников и представители движений "Юнармия", "Поисковое движение России", "Движение первых" и "Волонтеры победы", военно-патриотического центра "Вымпел", подшефные госфонда "Защитники отечества".

Кроме того, присутствуют представители Запорожской области: руководитель организации "Юг молодой" Юлия Клименко, командир отряда реготделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Анна Лисова.