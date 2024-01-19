Меры соцподдержки медиков, помогающих участникам СВО, продлены на 2024 год

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство продлило на 2024 год действие мер социальной поддержки для медицинских работников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, сообщает сайт правительства.

Максимальный размер выплат для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тысяч рублей в месяц. Такие же выплаты предусмотрены для старших врачей и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.

Для заместителей руководителей медорганизаций, врачей, главных медицинских сестер, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная медпомощь в стационарных условиях, максимальный размер выплат составит 60 тысяч рублей в месяц.

Максимальные выплаты для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам, будут составлять 40 тысяч рублей в месяц. Аналогичный максимальный размер выплат предусмотрен для медработников со средним профессиональным образованием, работающих в бригадах скорой медпомощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.

Максимальный размер выплат для медицинских работников со средним профессиональным медицинским образованием, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте.

Для младшего медперсонала, обеспечивающего специализированную помощь в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы предусмотрены выплаты до 20 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени. Перечень медорганизаций, сотрудники которых будут получать социальные выплаты, утверждают региональные министерства здравоохранения.

Меры соцподдержки для медработников, оказывающих помощь участникам СВО, были установлены весной 2023 года по поручению президента.