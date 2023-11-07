В Кремле подтвердили визит Путина в Казахстан 9 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Республику Казахстан, сообщает пресс-служба российского лидера.

В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы, отмечается в сообщении.

Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай.

"По итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ", - добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предстоящий визит не связан с возросшим интересом европейских государств к этой республике.

"(Предстоит) сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранны. Это взаимные инвестиции, сотрудничество во всех областях, обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Мы развиваем наши отношения с Казахстаном, поэтому они гораздо более тесные, чем у Казахстана с многими другими странами. Мы - исторические партнеры, союзники. Этот официальный визит очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений ", - подчеркнул он.

Накануне в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что ждут Путина с визитом 9 ноября.