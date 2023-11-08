Что случилось этой ночью: среда, 8 ноября

Возможные изменения в размещении сил США в Европе, окружение бункера лидера ХАМАС, запрос Россией экстренного заседания Совбеза ООН после ударов по Донецку

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США не исключили изменения в размещении сил в Европе после приостановки ДОВСЕ. В Белом доме пообещали, что продолжат делать все для выполнения своих обязательств перед союзниками по НАТО.

- В Израиле заявили об окружении бункера лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара. По словам израильского министра обороны Йоава Галанта, Яхья Синвар "прячется у себя в бункере без контакта со своими сообщниками".

- Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку. В постпредстве РФ ожидают, что его назначат на 8 ноября 23:00 мск.

- Комитет палаты представителей США одобрил поддержку Украины за счет активов РФ. Законопроект предусматривает, что, в случае его принятия, соответствующие комитеты Конгресса дадут "оценку наиболее насущных потребностей" Киева.

- Токаев заявил о потенциале инвестиционного сотрудничества Казахстана и России. Он отметил, что валовый приток инвестиций из РФ в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд, а казахстанские вложения в Россию составили около $6 млрд.