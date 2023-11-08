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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Артиллерия российской группировки "Центр" нанесла поражение двум группам ВСУ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские артиллеристы нанесли поражение штурмовой и разведывательным группам украинских войск в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении действий подразделений группировки войск "Центр" огнём артиллерии нанесено поражение штурмовой и разведывательной группам 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сказал Савчук.

Кроме этого, сообщил он, артиллерийскими расчётами группировки поражены около 100 целей противника, в том числе опорный пункт, районы скопления живой силы и техники.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено 15 артиллерийских расчётов ВСУ в районах Торского, Ямполь, Червоная Диброва", - сказал Савчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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