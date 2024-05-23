Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

Группировка "Центр" сообщила о поражении более 90 позиций полевой артиллерии Украины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударах за сутки по 350 позициям армии Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр".

"В течение суток подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение по 350 выявленным целям противника, в том числе складу боеприпасов, 17 опорным пунктам и более 90 позициям полевой артиллерии", - сказал представитель группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, при поддержке артиллерии и авиации нанесены удары по подразделениям четырех украинских бригад в районе населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка.

Савчук сообщил, что группировкой "Центр" отражено семь украинских контратак.

"Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты Marder, две боевые бронированные машины MaxxPro, три автомобиля, две буксируемые гаубицы М119, гаубица Д-30, два пункта управления беспилотной авиацией", - сообщил представитель группировки "Центр".

Украина ВСУ Александр Савчук РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

В России начинается основной период ЕГЭ

В России начинается основной период ЕГЭ

Путин поддержал выдвижение губернатора Липецкой области Артамонова на второй срок

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Что произошло за день: среда, 22 мая

Компенсационные автобусы пустили на Ленинградском направлении, где загорелась электричка

В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку Москва - Тверь

Военная операция на Украине

На Запорожской АЭС сообщили об ударе дрона по территории транспортного цеха

Регламент ЕС предусматривает изъятие доходов с активов РФ раз в два года

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });