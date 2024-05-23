Группировка "Центр" сообщила о поражении более 90 позиций полевой артиллерии Украины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударах за сутки по 350 позициям армии Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр".

"В течение суток подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение по 350 выявленным целям противника, в том числе складу боеприпасов, 17 опорным пунктам и более 90 позициям полевой артиллерии", - сказал представитель группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, при поддержке артиллерии и авиации нанесены удары по подразделениям четырех украинских бригад в районе населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка.

Савчук сообщил, что группировкой "Центр" отражено семь украинских контратак.

"Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты Marder, две боевые бронированные машины MaxxPro, три автомобиля, две буксируемые гаубицы М119, гаубица Д-30, два пункта управления беспилотной авиацией", - сообщил представитель группировки "Центр".