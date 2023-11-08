Приоритет в оценке локализации в автопроме сместят на элементную базу для сложных систем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил изменение в систему балльной оценки локализации в российском автопроме с целью сместить приоритет в оценке "российскости" отечественных автомобилей с обработки, сборки, установки сложных систем в пользу локализации необходимой для них элементной базы.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующий проект изменений в постановление №719, опубликованный в начале ноября, и на представителя министерства.

Газета также отмечает, что регулятор отказался от идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций - штамповки, сварки, окраски и сборки - в пользу новых компонентов.

"Министерство хочет полностью или частично убрать баллы, начисляемые за обработку, сборку, проведение испытаний и установку сложных автомобильных систем и перераспределить их в пользу локализации производства элементной базы для них. Например, в документе предлагается снизить баллы за сборку и обработку деталей тягового электродвигателя с 300 до 140, но начислять 150 баллов за использование не менее 80% постоянных магнитов российского производства в таком двигателе", - пишет издание со ссылкой на проект.

Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что сокращение баллов за традиционные операции никогда не являлось приоритетной целью пакета поправок в постановление №719. А перечень технологических операций, за применение которых при производстве автомобилей начисляются баллы, будет дополнен требованиями к компонентам, субкомпонентам и материалам, которые были обозначены автопроизводителями в качестве критически важных для бесперебойного производства машин в России. В министерстве также подтвердили, что акцент в балльной системе в проекте поправок действительно смещен со сборочных операций в пользу освоения производства компонентной базы и материалов.

Проектом предлагается существенно увеличить количество возможных операций и баллов за них по ряду крупных автомобильных систем. Более 400 дополнительных баллов автопроизводитель сможет заработать на локализации элементов бесступенчатой трансмиссии (вариатор). Еще более 500 баллов - за локализацию элементов силовой электроники электромобилей, включая использование российских датчиков и микросхем. 315 и 385 баллов добавят за системы рулевого управления и тормоза соответственно.

Как сказал изданию представитель Минпромторга, компоненты рулевого управления и тормозной системы важны для технологического суверенитета отрасли и являются универсальными для автомобилей с разными типами двигателей. По его словам, раньше это было либо низколокализованное производство глобальных поставщиков, либо чистый импорт. За счет увеличения требований по данной номенклатуре произошло увеличение балльной оценки и по сопутствующим компонентам.

Изменилась и методика подсчета локализации ряда электронных компонентов. Например, в текущей версии постановления №719 баллы за электронный блок управления двигателем (ЭБУ) начисляются за конкретные манипуляции или использование российских субкомпонентов: поверхностный монтаж чипов на печатную плату оценивается в 75 баллов, столько же стоит использование российских печатных плат. Теперь предлагается фиксировать достижения в локализации ЭБУ по годам до 2028 года в соответствии с перечнем требований того, что должно быть сделано за каждый год. Итоговая максимальная сумма баллов за этот и другие подобные узлы не поменялась.

Подготовленные изменения предполагают и то, что с 2024 года разработчики автоэлектроники должны будут владеть всеми необходимыми правами на техническую и конструкторскую документацию, а также на ПО, проводить НИОКР и все технологические операции в России, а с 2026 г. в производстве должны быть использованы российские электронные компоненты, уточнил "Ведомостям" представитель Минпромторга.

Сам механизм начисления баллов за НИОКР также претерпел изменения. Сейчас предприятия получают по 400 баллов за каждый 1% от общей выручки, потраченный на НИОКР. Проектом Минпромторга предлагается оставить это правило в действии лишь для тех концернов, годовая выручка которых составляет более 10 млрд руб. в год. Компании с оборотом от 1 млрд до 10 млрд рублей будут получать по 300 баллов за 1% от выручки, потраченный на НИОКР. При выручке менее 1 млрд рублей - по 200 баллов.

Такие изменения позволят сместить акцент на реальные результаты НИОКР, трансформацию исследований в фактическую локализацию, пояснил газете представитель ведомства.

Учет НИОКР уже сильно повысил баллы локализации российскому автопрому. Например, показатель Lada Granta на 20 июля 2023 года (последнее из доступных заключений Минпромторга) составил 5135 баллов. Еще в начале сентября 2022 года Granta набирала 3741 балл. 919 из 1394 новых баллов этой модели принесли НИОКР, следует из заключения Минпромторга. На конец 2021 года Niva Legend набирала 3870 баллов, а на 16 августа 2023 глжа уже 5216, у Niva Travel за это время показатель вырос на 1040 баллов - до 5196, следует из заключений Минпромторга. В обоих случаях по 775 баллов принесли именно НИОКР.

Балльная оценка локализации в автопроме России была введена в 2019 году. Она не только является индикатором "российскости" выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают неофициальной компенсацией утилизационного сбора (разовый платеж за каждую выпущенную в России или импортированную единицу техники).

Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии, составляет 7000. Такие контракты почти у всех работающих сейчас в России заводов. В рамках текущей шкалы сварка кузова, его окраска, штамповка кузовных деталей из российского металла, включая его раскройку, стоят максимум 1500 баллов. Из них около 1000 баллов Минпромторг весной 2023 года предлагал перераспределить в пользу выпуска новых компонентов, что вызвало резкую критику участников отрасли.