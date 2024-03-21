Правительство РФ уточнило механизм балльной оценки локализации в автопроме

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ опубликовало утвержденные изменения в систему балльной оценки локализации производства в автопроме в рамках постановления №719, подготовкой которых в течение прошлого года занимался Минпромторг.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, опубликованный в четверг перечень технологических операций, за применение которых при производстве автомобилей начисляются локализационные баллы, дополнен "критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности".

"В соответствии с положениями утвержденного постановления, начисление баллов локализации возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР. Кроме того, положениями постановления предусмотрено стимулирование применения российских электронных блоков управления и соответствующей отечественной электронной компонентной базы. При этом также стимулируется внедрение всех видов компонентов за счет выделения и начисления баллов за каждую примененную в электронных блоках управления единицу", - отмечают в министерстве.

Обновленный механизм начисления баллов за локализацию автоэлектроники, как заявляют в Минпромторге, позволит российским автопроизводителям, которые применяют отечественные электронные блоки управления, повысить уровень технологического суверенитета продукции за счет перехода на российскую компонентную базу.

"Для дальнейшего стимулирования роста уровня локализации применяемых изделий автоэлектроники постановлением предусмотрено ежегодное повышение минимального количества баллов, необходимого для набора по каждому электронному блоку управления для признания его произведенным на территории РФ", - отмечают в министерстве.

Кроме того, для сохранения условий доступа продукции российских автопроизводителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд действие соответствующих пороговых значений 2023 года продлено до конца 2024 года (не менее 3,2 тыс. баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2,9 тыс. баллов для автобусов).