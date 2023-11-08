Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"Норникель" назвал комфортным уровнем долга к EBITDA не 2x, а 1,5x

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Норникель" в текущей ситуации недоступности западного финансирования и высоких ставок считает комфортной налоговую нагрузку на уровне 1,5x, а не 2x, который раньше являлся бенчмарком для отрасли.

Об этом на вебинаре, организованном "Атоном", сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков.

"Исторически мы всегда говорили, что все что ниже 2x, для нас будет комфортно. Это бенчмарк для нашей отрасли. Сейчас ситуация изменилась, стоимость заимствований драматически возросла. Раньше компания могла выпустить еврооблигации или привлечь кредиты по ставке 4% в долларах. Сейчас это недоступно, а иметь высокий долг стало накладно", - сказал Боровиков.

Он отметил и рост расходов на обслуживание долга.

"В этих условиях хотелось бы иметь долг не ниже 2x, а ниже 1,5x. Текущий уровень 1х комфортный и позволяет компании выплачивать дивиденды", - добавил он.

Новость дополняется

Норникель Михаил Боровиков Атон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд признал незаконным сброс стоков ЧМК, но отклонил возмещение ущерба на 263 млн руб.

Попова заявила о начале новой волны заболеваемости COVID-19

Сенаторы одобрили закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Сенаторы одобрили закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Минздрав РФ заявил о спаде заболеваемости туберкулезом до исторического минимума

РКН составит первый протокол на Илью Яшина за отсутствие маркировки иноагента

ФСБ задержала в Бурятии подозреваемого в вербовке военных в интересах ВСУ

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ

Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ

ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });