"Норникель" назвал комфортным уровнем долга к EBITDA не 2x, а 1,5x

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Норникель" в текущей ситуации недоступности западного финансирования и высоких ставок считает комфортной налоговую нагрузку на уровне 1,5x, а не 2x, который раньше являлся бенчмарком для отрасли.

Об этом на вебинаре, организованном "Атоном", сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков.

"Исторически мы всегда говорили, что все что ниже 2x, для нас будет комфортно. Это бенчмарк для нашей отрасли. Сейчас ситуация изменилась, стоимость заимствований драматически возросла. Раньше компания могла выпустить еврооблигации или привлечь кредиты по ставке 4% в долларах. Сейчас это недоступно, а иметь высокий долг стало накладно", - сказал Боровиков.

Он отметил и рост расходов на обслуживание долга.

"В этих условиях хотелось бы иметь долг не ниже 2x, а ниже 1,5x. Текущий уровень 1х комфортный и позволяет компании выплачивать дивиденды", - добавил он.

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