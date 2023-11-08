В "Норникеле" отметили возвращение части покупателей металлов компании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Часть клиентов "Норильского никеля", отказавшихся от закупок металлов компании ранее, сейчас обсуждают возвращение и контракты на 2024 год, заявил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

"Ситуация становится менее конфронтационной и жесткой", - сказал он.

Боровиков также повторил, что "Норникелю" удалось переломить тенденцию роста оборотного капитала, которая сформировалась в 2022 году в связи с удлинением транспортных цепочек и накоплением готовой продукции.

Помимо этого, тенденция дестокинга (снижения уровня запасов) на рынке металлов, как ожидает "Норникель", сменится трендом на рестокинг в будущем году.

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