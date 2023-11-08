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Парламент Петербурга предложил продлить выплату пособий на детей с 17 до 18 лет

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга в первом чтении одобрило федеральный законопроект о повышении возраста детей, на которых семьям выплачивают ежемесячное пособие, с 17 до 18 лет.

За документ проголосовали 49 депутатов.

Депутат Денис Четырбок указал, что на данный момент закон прописывает выплаты нуждающимся в соцподдержке беременным женщинам и семьям, имеющим детей до 17 лет, что противоречит Семейному кодексу России, о которому ребенком считается лицо до 18 лет.

Кроме того, в ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, при которой пособие прекращали выплачивать по достижении ребенком 17 лет, в то время как в этом возрасте дети зачастую продолжают учиться в школах, работы не имеют и зависят от родителей, сказано в пояснительной записке к проекту.

Денис Четырбок Петербург Заксобрание Семейный кодекс
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