Родителям детей с инвалидностью разрешат работать и получать пособия с 2024 года

Сейчас право на выплаты по уходу есть только у неработающих граждан

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд подготовил проект указа, который позволит родителям детей с инвалидностью работать и получать пособие по уходу с 1 января 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"По поручению президента Минтруд разработал необходимые изменения в нормативную базу, в результате которых у родителей детей с особыми потребностями появится возможность трудоустроиться, не теряя поддержку государства", - сказал через пресс-службу глава ведомства Антон Котяков.

Сегодня, напомнил Котяков, родителям приходится выбирать между работой и получением пособия.

"Сейчас такие выплаты могут получать только неработающие граждане. С 1 января 2024 года возможность получать ее появится у родителей и опекунов, если они будут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые", - сообщили в Минтруде.

Сейчас выплата родителям и опекунам по уходам за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью I группы с детства составляет 10 тысяч рублей.