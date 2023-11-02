Дума приняла в I чтении проекты о сохранении декретного пособия при выходе на работу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроекты о сохранении права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет.

"Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня Госдумой поправки позволят сохранить выплаты", - сказал Володин.

По его словам, "средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей". "Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября", - добавил Володин.

Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изменения вносятся в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.