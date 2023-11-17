Иноагентами признаны Илья Бер и The Moscow Times

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минюст пополнил список иностранных агентов пятью физлицами, среди которых журналист Илья Бер, и тремя организациями - изданием The Moscow Times, иностранной компанией Hidemy.network Ltd., реализующей VPN-сервис "HideMy.name", а также ООО "Команда против пыток".

"Также на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента, в реестр включен М.И. Никандров", - говорится в пресс-релизе.

ООО "Команда против пыток" внесено в реестр иноагентов, так как оно было учреждено иностранным агентом ­Комитет против пыток/Команда против пыток. "В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - объяснили в министерстве.

Изданию The Moscow Times Минюст вменил распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, действия по формированию негативного образа органов госвласти, участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Руководят изданием иностранные лица и структуры, отметили в ведомстве.

Иностранная организация Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис "HideMy.name", принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла фейки о решениях и политике российских властей и стремилась сформировать их негативный образ.

Четверо новых граждан-иноагентов сейчас живут за границей, отметил Минюст.

Журналист, игрок Что? Где? Когда?, создатель проекта "Проверено.Медиа" Илья Бер распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, участвовал в создании публичных сообщений и материалов иноагентов, а также "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".

Актриса Яна Троянова также распространяла фейки о российских властях, "осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, выступала против СВО. Также ей вменяют участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Григорий Свердлин, бывший руководитель благотворительной организации "Ночлежка" и руководитель проекта "Идите лесом", по оценке Минюста, занимался формированием негативного образа России, негативно высказывался об СВО, распространял фейки о решениях и политике российских властей. Также он "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "контактирует с иностранными структурами и лицами".

Журналист Александр Морозов негативно отзывался об СВО и открыто выступал в поддержку вооруженных сил Украины, сказано в пресс-релизе. Также он "призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", "принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов".