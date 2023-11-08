Дума отклонила поправки о запрете продавать крепкий алкоголь в пластиковой таре

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект, который вводил обязательную маркировку стеклотары и запрет на производство и оборот в России алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов в любой пластиковой таре.

Законопроект № 1069677-7 в палату в декабре 2020 года внесла группа сенаторов. Первое чтение он прошел в январе 2021 года. В начале ноября 2023 года стало известно, что Совет Думы может рекомендовать его отклонить, поскольку его нормы могут противоречить новому техрегламенту Таможенного союза.

Законопроект вносил в закон о госрегулировании оборота алкоголя поправку о запрете производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов в полимерной потребительской таре либо в упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или из иного полимерного материала. Исключение предлагалось сделать для алкоголя, ввозимого в магазины беспошлинной торговли, и алкоголя в таре объемом менее 50 мл.

В закон о регулировании торговли законопроект вносил новеллу об обязательном нанесении на стеклотару, которая производится в России, специального клейма, которое позволит идентифицировать его изготовителя.

В заключении комитета Госдумы по экономической политике на отклоненный законопроект было указано что содержащиеся в законопроекте требования к потребительской таре отсутствуют в технических регламентах Таможенного союза, в связи с чем законопроект может вступать в противоречие с законом о техническом регулировании. Комитет обращает внимание, что с 1 января 2024 года вступают в силу технический регламент Таможенного союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), в котором отсутствуют предлагаемые законопроектом требования к потребительской таре, в связи с чем целесообразность принятия законопроекта теряет свою актуальность.