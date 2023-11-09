Россия за 10 месяцев сократила производство водки на 5,7%, вина - на 8,2%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия России за 10 месяцев этого года произвели 63,2 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование).

По сравнению с 10 месяцами 2021 года (62,2 млн дал) производство в этом году выше.

В последнее время ведомство также приводит и данные за аналогичный период 2021 года, поскольку считает, что рынок после "разнонаправленных тенденций 2022 года в настоящее время стабилизируется и возвращается к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году". Речь, в частности, идет о сокращении в прошлом году экспорта, перенаправлении объемов на внутренний рынок, а также об импортозамещении. Воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, поэтому сравнение показателей этого года с прошлогодними в Росалкогольтабакконтроле считают не совсем корректным.

Выработка коньяка в январе-октябре составила 6,8 млн дал, что на 4,9% меньше, чем год назад. За аналогичный период 2021 года было выработано 6,3 млн дал коньяка.

Всего предприятия отрасли за 10 месяцев этого года выпустили 87,9 млн дал спиртных напитков, что на 4,1% меньше, чем год назад. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (82,1 млн дал) производство выросло.

Винодельческие предприятия в январе-октябре этого года произвели 24,8 млн дал виноградных вин, что на 8,2% меньше, чем год назад. Это соответствует показателю за 10 месяцев 2021 года.

Производство игристых (шампанских) вин за 10 месяцев снизилось на 8,1%, до 10,8 млн дал. Но это больше, чем за 10 месяцев 2021 года (9,3 млн дал).

Выработка ликерных вин за 10 месяцев уменьшилась на 19,7%%, до 684,4 тыс. дал. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (162,9 млн дал) это значительно больше.

Слабоалкогольной продукции за 10 месяцев было выпущено 17,8 млн дал, что на 16,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2021 года производство составило 11,5 млн дал.

Всего производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 10 месяцев этого года составило 151,9 млн дал, что на 4,3% меньше прошлогоднего. За 10 месяцев 2021 года этот показатель составлял 141,8 млн дал.