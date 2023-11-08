Минпромторг предупредил, что повышение цены на цемент должно быть обоснованным

Производителям цемента в ведомстве посоветовали повышать эффективность

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Увеличение себестоимости цементных производств и дальнейшее повышение цен на цемент для конечных потребителей необходимо будет обосновать, заявил через пресс-службу замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, комментируя предупреждение "Союзцемента" о возможном удорожании производства.

Он предложил предприятиям по производству цемента повышать эффективность и, как один из вариантов, расконсервировать мощности.

"Любое повышение цены должно быть обоснованным. И мы будем внимательно за этим следить совместно с Федеральной антимонопольной службой, а может, и привлекая другие федеральные органы", - сказал замминистра.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что объединяющее крупнейших производителей цемента НКО "Союзцемент" предупредило федеральные органы власти о возможном повышении с 2024 года себестоимости производства на 17-30% для отдельных предприятий. В организации это объяснили ростом стоимости обслуживания кредитов, увеличением тарифов монополий и зарплат, удорожанием логистики.

Выводы о том, на сколько именно повысится стоимость цемента, делать пока рано, считает Евтухов.

"Как раз сейчас нами ведется активная работа по оценке потребностей в цементе на 2024 год, а также формируется прогноз на 2025 год. Эта работа делается в тесном взаимодействии с регионами и цементной отраслью. При этом отрасль (в том числе предприятия, входящие в "Союзцемент") должна не только оценить свои возможности по объемам производства, но и, что важно, отчитаться о формировании себестоимости. Напомню, увеличение себестоимости цемента не означает рост цен на конечный продукт для потребителя", - сказал он, отметив, что "только по окончании этой работы можно будет делать выводы и принимать какие-либо решения".

Замглавы Минпромторга напомнил, что со своей стороны государство "делает все возможное для поддержки отрасли в виде максимально полной загрузки мощностей наших цементных заводов - за счет активной реализации государственных инфраструктурных проектов".

Производителям цемента же, по мнению замминистра, стоит повысить эффективность управления себестоимостью с точки зрения как операционной, так и финансовой деятельности, а также рассмотреть вопрос о расконсервировании мощностей.

"У ряда предприятий есть законсервированные мощности, расконсервация которых должна существенным образом повлиять и на объем производства цемента, и на снижение стоимости в удаленных регионах. Например, таким является завод "Цемрос" (ранее "Евроцемент" - ИФ) в Архангельской области, его производственные мощности составляют 1,8 млн тонн в год - этот завод может снабжать цементом и Архангельскую, и Мурманскую области, и ряд других соседних регионов, в которых цена на цемент из-за доставки, например, из Ленинградской области, гораздо выше. Хотел бы напомнить коллегам по отрасли, что такие работы необходимо проводить, такие заводы необходимо расконсервировать и мощности запускать", - подчеркнул он.

"Отдельно отмечу важность эффективного управления ключевыми предприятиями цементной отрасли. Если менеджмент по какой-то причине не готов оптимизировать свои расходы, обеспечивать банковские обязательства и, как итог, качественно управлять активом - есть установленный законодательством механизм смены владельцев на таких предприятиях", - заявил Евтухов, добавив, что министерство готово продолжить оказывать поддержку отрасли "как с помощью финансовых, так и нефинансовых инструментов".