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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Минпромторг пока не видит риска значительного роста цен на продукты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг на данный момент не видит категорий продовольственных товаров, по которым есть риск значительного повышения цен, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов журналистам в кулуарах Российского винодельческого форума.

"Была дискуссия по поводу роста цен на курицу и яйцо, и эти две категории попали в зону риска. И Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер - ИФ), который непосредственно курирует эту тематику и дает необходимые руководящие наставления, этот вопрос обсуждал. Но по другим видам продовольственных товаров у нас нет пока никаких сигналов от нашей отрасли, от торговой отрасли, о том, что идет удорожание", - сказал он.

"Но мы будем внимательно сейчас вновь и вновь мониторить эту тематику", - добавил Евтухов.

По его словам, министерство регулярно направляет крупным торговым сетям таблицы "о том, какие будут предложения (по ценам - ИФ) от поставщиков различных категорий продовольственных товаров для того, чтобы можно было оперативно реагировать и нам (Минпромторгу - ИФ), и Федеральной антимонопольной службе, и прежде всего министерству сельского хозяйства".

Виктор Евтухов Минпромторг Андрей Белоусов ФАС
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