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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

"Евроцемент груп" сменил название на "Цемрос"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Евроцемент груп" сменил название на "Цемрос", сообщила компания. Такие изменения уже внесены в ЕГРЮЛ.

Новое название было выбрано по итогам конкурса среди сотрудников, оно объединяет слова "цемент" и "Россия", объяснили в компании.

"Евроцемент" в 2021 году сменил собственника: Сбербанк, которому холдинг достался за долги, продал его "Михайловскому комбинату строительных материалов", входящему в холдинг "Смиком" (бывший "Базэлцемент"). Сумма сделки составила 161 млрд рублей.

В 2021 году в компанию пришла новая команда управленцев, напоминает глава "Цемроса" Вячеслав Шматов.

"Цемрос" объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров. Предприятия компании расположены в 13 регионах. В 2022 году компания произвела более 20 млн тонн цемента.

Евроцемент Цемрос Сбербанк Смиком Вячеслав Шматов
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