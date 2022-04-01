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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Правительство изучает отсрочку модернизации НПЗ на 2 года для сохранения налоговых вычетов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает вопрос отсрочки на два года проведения модернизации НПЗ в рамках инвестсоглашений, заключенных с Минэнерго, в связи с задержкой поставок оборудования и проблемами с финансированием, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве.

Ранее в Минэнерго заявляли, что рассматривается вопрос продления "модернизации ряда НПЗ для сохранения налоговых вычетов".

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Замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков говорил, что компании, заключившие в прошлом году с Минэнерго РФ инвестиционные соглашения на модернизацию НПЗ, смогут сохранить обратный акциз на нефтяное сырье в случае утверждения решения о переносе сроков реализации договоров.

"Одной из мер, которую мы сейчас активно обсуждаем с Минфином и проводим консультации с нефтяными компаниями, является сдвижка сроков по инвестсоглашениям, которые были заключены НПЗ в 2021 году. Это позволит компаниям - и вертикально интегрированным, и независимым - не допустить риск неполучения этими заводами обратного акциза на нефтяное сырье и демпфирующего механизма для тех, кто поставляет моторное топливо на внутренний рынок", - сказал Кабаков.

Как сообщалось, российские компании заключили с Минэнерго как минимум 15 инвестиционных соглашений на модернизацию НПЗ. По данным ведомства, общий объем инвестиций по данным проектам составляет 1,5 трлн рублей.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции на поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что перечень технологий и оборудования, которые подпали под новые санкции, пока до конца не ясен. При этом он отметил, что у России есть возможности заместить технологии, в частности в нефтепереработке, но это повлияет на стоимость и сроки реализации программ модернизации НПЗ.

Россия
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