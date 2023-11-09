UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн рублей американской логистической компании UPS за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласила исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александра Михалева.

Компания признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Вместе с тем судья "с учетом доводов защитника" посчитала возможным назначить UPS наказание ниже низшего предела в 6 млн руб.

В июне 2022 года UPS была оштрафована на 1 млн руб. за первичное нарушение требования о локализации данных россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Представитель UPS просил суд прекратить производство по делу, пояснив, что компания не признает вину, поскольку к настоящему времени прекратила работу в России, удалила русскоязычный сайт, заблокировала возможность регистрации с российским адресом и не собирает данные граждан РФ, а в случае их идентификации - незамедлительно удаляет.

Кроме того, тот же мировой судья в четверг назначила штрафы по 1 млн руб. криптобирже Coinbase (Coinbase Ireland Limited) и Международной Ассоциации развития фридайвинга (AIDA International) за первичный отказ локализовать данные россиян.