Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Автосборочные предприятия Калужской области возобновят работу в тестовом режиме в декабре, а серийное производство рассчитывают начать в 2024 году, заявил заместитель губернатора региона Владимир Попов на общественных слушаниях бюджета региона.

В настоящее время в регионе из 30 компаний автокластера находятся в простое восемь компаний.

"Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе планирует возобновить работу автомобильная отрасль. В настоящее время, хочу отметить, что из 30 компаний автокластера в простое у нас находятся восемь компаний. При этом почти все из них с перспективой возобновления и перезапуска", - сообщил Попов.

Компании, которые находятся в простое, Попов не уточнил.

По итогам 2024 года, по прогнозам Попова, автопром может занять порядка 7% от общего объема промпроизводства региона.

Калужские заводы

В Калужской области работали автозаводы Volkswagen, Volvo, "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi), а также производители автокомпонентов. Автопроизводители находятся в простое с 2022 года.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" за 125 млн евро. Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

В конце августа 2023 года АО "Стоков машинное оборудование" (бывший завод Volvo Trucks) и ООО "Стоков компоненты" были приобретены группой "Астон" (подконтрольна бизнесмену Игорю Киму - ИФ), которая искала бизнес-партнера для организации производства грузовой техники. Таким партнером стала группа компаний "Промышленные инвестиции". Группа до конца ноября 2023 года планирует завершить сделку по приобретению производственных активов в Калуге.

Автозавод ООО "ПСМА Рус" в отчете за 2022 год заявлял, что не планирует уход из России и ищет отечественных поставщиков компонентов. "ПСМА Рус", расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi. Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро. Завод до приостановки производства выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществлял сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

Корпорация Mitsubishi Motors в прошлом году сообщила, что с марта приостановила поставки в РФ и локальное производство на автозаводе "ПСМА Рус".