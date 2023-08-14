Калужский губернатор ожидает перезапуска автозаводов в регионе до конца года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Работу предприятий автопрома в Калужской области удастся перезапустить до конца 2023 года, прогнозирует губернатор региона Владислав Шапша.

"В центре внимания - автомобильная отрасль. Здесь тоже есть положительные подвижки. Рассчитываю, что нам удастся до конца года перезапустить работу предприятий и существенно улучшить самочувствие отрасли", - сказал он через пресс-службу.

В Калужской области работали автозаводы Volkswagen, Volvo, "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi), а также производители автокомпонентов. Автопроизводители находятся в простое с 2022 года.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" за 125 млн евро. Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.

В октябре 2022 года шведская Volvo Group, прекратившая выпуск грузовиков в России в конце февраля того же года, сообщила, что рассматривает возможность продажи российского бизнеса. В июле 2023 года заинтересованность в активах высказала Белоруссия. В настоящее время неизвестно, ведутся ли переговоры о покупке.

Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, сборку грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны. Завод Volvo Trucks в Калуге в 2021 году реализовал 5,692 тыс. новых грузовиков (+31% к показателю 2020 года).

Автозавод ООО "ПСМА Рус" в отчете за 2022 год заявлял, что не планирует уход из России и ищет отечественных поставщиков компонентов. "ПСМА Рус", расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi. Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро. Завод до приостановки производства выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществлял сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

Корпорация Mitsubishi Motors в 2022 году сообщила, что с марта приостановила поставки в Россию и локальное производство на автозаводе "ПСМА Рус".