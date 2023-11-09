Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Минсельхоз РФ выступил за продление на 2024 г. повышенной пошлины на импорт вина

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ поддерживает предложение о продлении на 2024 год пошлины на импорт вина в размере 20%, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском винодельческом форуме в четверг в Москве.

Как было сообщено на форуме, с таким предложением выступил Союз виноградарей и виноделов РФ.

"Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сказал министр.

"У нас много продаётся импортного вина. Надо продвигать на полках наших отечественных производителей, и мы готовы это с вами делать, - заявил Патрушев. - Любые защитные меры, которые мы можем инициировать, считаю, надо инициировать, чтобы как можно меньше импортного вина у нас оставалось".

По его словам, действующие в РФ защитные меры стимулируют развитие отрасли.

Как сообщалось, в июле этого года правительство повысило ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.

Это решение принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран. В настоящее время оно действует до конца 2023 года.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Airbnb и Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Региональные авиакомпании просят продлить ресурс 50-летних Ан-24 и Ан-26

Что произошло за день: среда, 8 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });