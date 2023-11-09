Минсельхоз РФ выступил за продление на 2024 г. повышенной пошлины на импорт вина

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ поддерживает предложение о продлении на 2024 год пошлины на импорт вина в размере 20%, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском винодельческом форуме в четверг в Москве.

Как было сообщено на форуме, с таким предложением выступил Союз виноградарей и виноделов РФ.

"Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сказал министр.

"У нас много продаётся импортного вина. Надо продвигать на полках наших отечественных производителей, и мы готовы это с вами делать, - заявил Патрушев. - Любые защитные меры, которые мы можем инициировать, считаю, надо инициировать, чтобы как можно меньше импортного вина у нас оставалось".

По его словам, действующие в РФ защитные меры стимулируют развитие отрасли.

Как сообщалось, в июле этого года правительство повысило ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.

Это решение принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран. В настоящее время оно действует до конца 2023 года.