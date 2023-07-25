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Минсельхоз ждет от повышения пошлин на импорт вин новых стимулов для виноделов России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Повышение пошлины на ввоз вина создаст дополнительные стимулы для отечественных виноделов, считают в Минсельхозе.

"Повышение ввозной пошлины для недружественных стран создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира", - заявила через пресс-службу первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Она отметила, что принятое решение не носит запретительный характер. Оно позволит сохранить широкий ассортимент на полках и все возможности выбора для потребителей.

Правительство решило повысить с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр, пошлину на импорт вина из недружественных стран. Эта мера будет действовать до конца 2023 года.

Лут подчеркнула, что за последние годы российское виноградарство и виноделие стало одним из активно развивающихся и инвестиционно привлекательных сегментов АПК.

"Системная законодательная и финансовая поддержка отечественных производителей позволили возродить интерес к этому направлению, сформировать комфортные условия для ведения бизнеса, - сказала она. - В результате мы видим ежегодный рост площадей закладки виноградников, появление новых интересных виноделен и повышение качества продукции, которое в том числе подтверждается на международном уровне".

По ее словам, следующий шаг, который необходимо сделать, чтобы сохранить позитивную динамику, - это защита внутреннего рынка от дешевого импорта.

Минсельхоз Оксана Лут Правительство
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