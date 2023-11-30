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Минпросвещения за 2-3 года подготовит госучебники для школ по всем предметам

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что его ведомство ставит перед собой задачу разработать государственные учебники по всем школьным предметам в течение двух-трех лет.

Он сообщил об этом, выступая Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов регионов в рамках выставки-форума "Россия".

С этого учебного года в школы России поступили новые единые школьные учебники по истории России и всеобщей истории для 10 и 11 классов.

Министр просвещения ранее сообщал, что новые учебники по истории для 5-9 классов будут созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента РФ Владимира Мединского. "Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9 классов", - говорил Кравцов.

В августе Кравцов заявлял, что в ближайшие пять лет школы должны полностью перевести на новые учебники.

Минпросвещения Сергей Кравцов Владимир Мединский Анатолий Торкунов
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