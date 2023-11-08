В Абхазии ищут группу вооруженных людей, усилена охрана Сухума

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Силовые структуры Абхазии ищут семерых вооруженных людей близ села Азанта Гулрыпшского района, их видели местные охотники, под усиленную охрану взяты все подступы к Сухуму, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут.

"По рассказам охотников, они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью", - сказал Киут журналистам в среду.

Глава МВД добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.