Субсидии на сельхозтехнику по "программе 1432" в 2023 году вырастут до 8 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях ("программа 1432") на 2023 год будет увеличен до 8 млрд рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК, на текущий год мы выделим 8 млрд рублей (на "программу 1432" - ИФ). Эти средства будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой", - сказал он.

"Программа 1432" (названа по номеру постановления правительства), работающая с 2013 года, регламентирует субсидии производителям отечественной сельхозтехники для ее продажи со скидками. В 2023 году на эту программу в федеральном бюджете изначально было заложено 2 млрд рублей. В середине года Минпромторг сообщил о решении выделить на программы еще 3,2 млрд рублей. Решение, о котором объявил Мишустин, предполагает, что теперь лимиты будут увеличены на дополнительные 2,8 млрд рублей, до итоговых 8 млрд рублей по году.

Такой объем финансирования "программы 1432" соответствует уровню 2022года. В целом, на эту меру поддержки спроса последние годы выделялось все меньше средств. На этом фоне представители интересов российских производителей в ассоциации "Росспецмаш" неоднократно отмечали необходимость наращивать финансирование по данному направлению. Для сравнения, в ковидном 2020 году на программу выделили 12 млрд рублей, в 2021 году - 10 млрд рублей.

Как отметил 9 ноября Мишустин, дофинансирование "программы 1432" позволит обеспечить в текущем году поставку порядка 6 тысяч российских и белорусских тракторов.

В "Росспецмаше" 8 ноября сообщали, что за 9 месяцев 2023 года продажи сельскохозяйственных тракторов в стране сократились на 12%, до 3,5 тысячи штук. Общий уровень отгрузок техники разной номенклатуры для аграриев, по подсчетам ассоциации, за тот же период вырос на 7,5%, до 181,4 млрд рублей.

"Размер субсидий на закупку техники будет учитывать различные факторы, в том числе удаленность территорий и организацию логистики", - сказал Мишустин.

В частности, для аграриев Дальнего Востока скидка по "программе 1432" будет увеличена с 15% до 20%, что позволит нивелировать расходы на транспортировку сельхозтехники в отдаленные дальневосточные регионы.