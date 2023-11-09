Поправки о зачислении налога на прибыль от продажи долей в СПГ-дочках "НОВАТЭКа" в бюджет прошли II чтение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о перечислении в полном объеме в федеральный бюджет налога на прибыль от операций по продаже "НОВАТЭКом" долей в своих дочерних компаниях, владеющих правом на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

По действующему законодательству, налог на прибыль в 20% распределяется в следующей пропорции: 3% - в федеральный бюджет, 17% - в бюджеты регионов.

"Законопроектом предусматривается зачисление сумм налога на прибыль организаций, исчисленных с прибыли, полученной от реализации налогоплательщиками акций (долей участия в уставном капитале) дочерних организаций, осуществляющих экспорт природного газа в сжиженном состоянии, в полном объеме в федеральный бюджет", - говорится в пояснительной записке.

После первого чтения Минфин уточнил, что мера будет действовать только один год. "Мы уточняем норму первого чтения, по замечаниям комитета: по доходам, операциям по реализации долей в уставном капитале организациями, которым выданы лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, применяется ставка в 20%, мы оговариваемся, что это норма будет действовать только в течение 2024 года", - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

На критику депутата от Ямало-Ненецкого АО, где зарегистрированы СПГ-"дочки" "НОВАТЭКа" Дмитрия Погорелого, что региональный бюджет получит выпадающие доходы, Сазанов заметил: "Когда мы предлагали эту поправку, мы исходили из следующей логики, что эти сделки - они во многом осуществляются благодаря межправительственным соглашениям, которые работают, и благодаря тем гарантиям, которые на федеральном уровне и той поддержки, которая на федеральном уровне оказывается тем или иным проектам".

"Поэтому мы предполагали, что в течение 2024 года налоговая база, которая будет формироваться по таким сделкам, налоги от нее (сделки - ИФ) должны зачисляться в федеральный бюджет, потому что во многом за счет действий федерального правительства идет формирование этой налоговой базы", - добавил он.

На вопрос депутата, как будут компенсированы выпадающие доходы субъекта Федерации, Сазанов заметил: "Это отдельная налоговая база с установлением от нее отдельной налоговой ставки, соответственно, эта ставка будет в полном объеме зачисляться в федеральный бюджет. Кроме того, поскольку это будет отдельная налоговая база, то если в рамках основной деятельности у налогоплательщика будут формироваться убытки, то они не будут зачитываться против этой отдельной налоговой базы, поэтому как раз этот налог полностью будет зачислен в федеральный бюджет".

Согласно ФЗ "Об экспорте газа" по указанному в законопроекте пункту право экспорта СПГ имеют дочерние компании "НОВАТЭКа", владеющие участками недр федерального значения, лицензии на которые выданы после 2013 года, и где предусматривается строительство СПГ-заводов. К таким "дочкам" относятся "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ".

В "Арктик СПГ 2" уже присутствуют иностранные акционеры, "НОВАТЭК" недавно сообщал, что ведет переговоры о привлечении партнеров и в другие СПГ-проекты.