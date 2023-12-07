"НОВАТЭК" перерегистрировал ООО "Обский аммиак" из Москвы в Мурманск

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" перерегистрировал свое дочернее предприятие ООО "Обский аммиак" из Москвы в Мурманск, следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Обский аммиак" был зарегистрирован в марте 2022 года с основным видом деятельности - производство азотных кислот, сульфоазотных кислот, аммиака.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планировал построить завод по производству аммиака на базе газа месторождений полуострова Ямал.

С 2019 года у компании также есть ООО "Обский ГХК" (газохимический комплекс - ИФ), которое владеет лицензиями на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения федерального значения, которые "НОВАТЭК" получил на аукционе со спецусловиями. Затем это ООО было реорганизовано путем присоединения к нему ООО "Ямал СПГ Ресурс", которое купило на аукционе, проведенном со специальными условиями для "НОВАТЭКа", еще двух месторождений федерального значения - Арктического и Нейтинского. Само ООО было переименовано в "Обский СПГ".

В феврале 2022 года глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон комментировал на телефонной конференции для инвесторов, что компания может построить в рамках "Обского ГХК" также мощности по сжижению природного газа.

Затем компания приостановила рассмотрение проекта "Обского ГХК", а по "Обскому СПГ" планировала принять инвестрешение в первой половине 2023 года. В сентябре 2023 года Михельсон заявлял, что не видит оснований переносить сроки рассмотрения проекта "Обский СПГ" - "как и говорили, в этом году будем принимать решение".

В июле был принят закон, который устанавливал нулевой НДПИ по добыче газа на Ямале и Гыдане, если он направлялся на производство аммиака и водорода, также устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль в региональной части в отношении деятельности по производству аммиака или водорода на всех новых производственных мощностях.

Сначала обсуждался вопрос о льготировании налога на прибыль, если водород и аммиак производятся на Ямале, в процессе рассмотрения закон был распространен на любые новые производственные мощности. "Когда обсуждали, почему газ ямальский имеет возможность только получать пониженные ставки, и было согласовано с министерством финансов, с правительством то, что действительно пониженные ставки могут устанавливаться субъектами тогда, когда будут компании строить заводы и производить аммиак, водород из природного газа вне зависимости от места его добычи", - говорила ранее первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.

В июле сообщалось, что "НОВАТЭК" приступил к разработке собственной технологии производства низкоуглеродного аммиака.