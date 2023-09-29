Кабмин хочет централизовать налог на прибыль от продажи "НОВАТЭКом" долей в своих СПГ-дочках

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий перечисление в полном объеме в федеральный бюджет налога на прибыль от операций по продаже "НОВАТЭКом" долей в своих дочерних компаниях, владеющих правом на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно действующему законодательству, налог на прибыль в 20% распределяется в следующей пропорции: 3% - в федеральный бюджет, 17% - в субъекты РФ, в бюджет федеральной территории "Сириус", если иное не установлено законом.

"К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации долей участия в уставном капитале лиц, которым выдана лицензия на осуществление исключительного права на экспорт газа в соответствии с пунктом 2.1 части 1.1 статьи 3 ФЗ "Об экспорте газа", применяется налоговая ставка 20%. Положения данного пункта применяются организациями, прямо или косвенно участвующими в уставном капитале указанных лиц, доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 105 настоящего Кодекса, составляет более 50%. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке, указанной в настоящем пункте, зачисляется в федеральный бюджет", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно ФЗ "Об экспорте газа", по указанному пункту право экспорта СПГ имеют дочерние компании "НОВАТЭКа", владеющие участками недр федерального значения, лицензии на которые выданы после 2013 года и где предусматривается строительство СПГ-заводов. К таким "дочкам" относятся "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Обский СПГ".

В "Арктик СПГ 2" уже присутствуют иностранные акционеры, "НОВАТЭК" недавно сообщал, что ведет переговоры о привлечении партнеров и в другие СПГ-проекты.