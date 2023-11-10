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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Непогода мешает поиску с воздуха пропавшего на Чукотке Ан-2

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вылетевший на поиск пропавшего на Чукотке самолета Ан-2 вертолет со спасателями вернулся из-за непогоды, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

"В 14:40 на поиски вылетел вертолет МИ-8 "Чукотавиа". На борту 6 человек, в том числе медработник, два спасателя и три члена экипажа. Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолёт был отозван", - сообщил Кузнецов в своем телеграм-канале.

Из села Рыркайпий на поиски выехали два снегохода с волонтерами.

Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 - частное воздушное судно.

По данным МЧС, в 5:30 по Москве поступила информация о том, что в 01:40 вылетел самолет АН-2, принадлежащее авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек-Полярный-Певек и в запланированное время посадки не вышел на связь. В настоящее время известны последние координаты судна.

На борту самолета находятся два члена экипажа и один пассажир.

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту невыхода самолета на связь, а также исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщил "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Чукотка Владислав Кузнецов
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