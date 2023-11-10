Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог столкнуться с сопкой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, мог столкнуться с сопкой во время посадки в сложных метеоусловиях, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В районе потери радиосигнала сложные метеоусловия, обильный снегопад. По предварительным данным, на этом фоне при снижении перед посадкой могло произойти столкновение самолета с сопкой вблизи поселка Полярный", - сказали в экстренных службах.

Столкновение могло произойти внезапно, сигналов бедствия экипаж не подавал, о проблемах с техникой не сообщал.

Ранее сообщалось, что с самолетом Ан-2, следовавшим по маршруту Певек-Полярный-Певек, пропала связь. На борту три человека: два члена экипажа и пассажир.

Как сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов, вылетевший на поиск самолета Ан-2 вертолет Ми-8 со спасателями вернулся из-за непогоды.

Из села Рыркайпий на поиски выехали два снегохода с волонтерами.

Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 - частное воздушное судно.

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту того, что самолет не вышел на связь, а также исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщил "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.